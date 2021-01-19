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В Швейцарии предложили ввести запрет на запреты из-за коронавируса

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Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Активисты в Швейцарии предложили ввести запрет на запреты правительства в связи с пандемией COVID-19. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Члены ассоциации «Друзья конституции» уже собрали достаточно подписей, чтобы провести референдум о лишении властей конфедерации права вводить режим изоляции и другие коронавирусные ограничения.

Подписи уже передали в Федеральную канцелярию в городе Берн. Референдум может состояться в июне 2021-го.

На прошлой неделе власти страны ужесточили ограничения и продлили их до конца февраля. Все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, закрыли, всех сотрудников теперь обязаны перевести на удаленную работу.

В конце декабря противники карантина в Германии решили отложить протесты до весны. Единомышленников призвали смириться с запретом властей на проведение в Берлине демонстраций. Они должны были пройти на фоне строжайших за всю историю страны ограничений. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал немцев не встречаться с родственниками лично даже во время празднования Рождества.

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