Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сравнил бывшего президента Украины Петра Порошенко с братьями Гримм по уровню «сказочных измышлений и задумок» относительно полуострова. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости

«Для украинских политиков надо вводить новый литературный жанр. "Сказочники" им уже не подходит. Сказочные фантасты. По уровню сказочных измышлений и выдумок что Порошенко, что [Владимир] Зеленский (действующий президент Украины — прим. «Ленты.ру») уже явно превзошли братьев Гримм», — отметил Шеремет.

Также он обратил внимание, что крымчане помнят, как Порошенко «ненавидит их и сколько гадостей сделал».

Ранее Порошенко посочувствовал крымчанам, которых, по его словам, обманули российские власти. Бывший украинский лидер заявил, что жалеет жителей полуострова из-за проблем с водой и электроэнергией. По его мнению, Москва не смогла поднять в Крыму уровень жизни и обеспечить наплыв туристов. Присоединение полуострова к России не принесло крымчанам «манны небесной», указал Порошенко.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.