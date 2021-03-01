Повар научился жарить мясо в тостере

Британский повар Крейг Харкер (Craig Harker) обнаружил, что бифштекс можно жарить при помощи тостера. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По словам Харкера, он узнал об этом в интернете, но не поверил и решил убедиться самостоятельно. Для этого он купил дешевый тостер и вместо хлеба положил в него три куска мяса. К удивлению повара, у него вышел неплохой бифштекс слабой прожарки.

Харкер не сразу подобрал правильные настройки тостера, поэтому первый кусок мяса недожарился. Он снова положил его в тостер, но на второй раз бифштекс подгорел. «Учился методом проб и ошибок, — рассказывает повар. — Третий кусок получился слабой обжарки: розовый в середине и хорошо обжаренный по краям».

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