Известный шеф-повар поделился секретами приготовления жареной картошки

Известный щеф-повар и судья кулинарного телешоу Masterchef Маркус Уэйринг (Marcus Wareing) поделился секретами приготовления жареной картошки. Об этом сообщает издание MyLondon.

По его словам, перед обжаркой картофель необходимо отварить. При этом важно не спешить. «Если сделать это слишком быстро, они достигнут готовности только на поверхности, а внутри останутся твердыми», — объясняет он.

Затем воду следует слить и оставить картофель в покое до тех пор, пока он не просохнет. Только после этого его можно жарить на сковороде в горячем масле. Скороводу необходимо время от времени потряхивать с закрытой крышкой. Повар считает, что в результате ломтики картофеля покроются хрустящей корочкой, а их сердцевина будет мягкой и рассыпчатой.

Ранее знаменитый австралийский повар Роб Никсон описал рецепт идеального картофельного пюре. Он утверждает, что самый важный шаг — приготовление молока. Австралиец наливает его в кастрюлю, ставит на сильный огонь и добавляет картофельные очистки. Именно в них, по его мнению, и заключается секрет блюда.