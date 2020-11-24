Диетолог поделилась рецептом вкусного картофеля с необычным ингредиентом

Австралийский диетолог Лаура Форд (Laura Ford) поделилась своим рецептом вкусного жареного картофеля, для которого требуется необычный ингредиент. Об этом пишет издание Daily Mail.

Форд рекомендует использовать молодой картофель с красной кожурой. По ее словам, два килограмма картофель следует почистить, порезать на сантиметровые ломтики, положить в кипящую воду и варить в течение четырех-пяти минут.

Пока он готовится, нужно разогреть духовку до 200 градусов, а затем смазать противень двумя столовыми ложками нерафинированного оливкового масла и 50 граммами сливочного масла. Ломтики вареного картофеля необходимо осторожно разложить на нем таким образом, чтобы они не касались друг друга, а затем повернуть, чтобы они оказались покрыты оливковым маслом со всех сторон.

Картофель следует поставить в духовку, посыпав универсальной приправой, солью и перцем. Спустя 30 минут его придется перевернуть, после чего поставить в духовку еще на 25-30 минут. Остается последний ингредиент, который Форд считает очень важным: пока картофель горячий, на него нужно нанести одну-две столовые ложки меда. «Заранее извиняюсь, потому что теперь вы просто не сможете остановиться, когда будете есть», — шутит диетолог.

Ранее знаменитый австралийский повар Роб Никсон описал рецепт идеального картофельного пюре. Он утверждает, что самый важный шаг — приготовление молока. Австралиец наливает его в кастрюлю, ставит на сильный огонь и добавляет картофельные очистки. Именно в них, по его мнению, и заключается секрет блюда.