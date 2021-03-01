Назван возможный срок отказа Турции от требования тестов на COVID-19 для въезда

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала возможный срок отказа Турции от требования тестов для въезда в страну. Об этом сообщается на сайте организации.

По информации АТОР, российские авиакомпании получили от турецких авиавластей новую телеграмму с требованием допускать на борт только тех пассажиров, у которых есть справка с отрицательным результатом теста на COVID-19. На этот раз действие ограничений продлили до 26 мая, говорится в сообщении.

При этом отмечается, что распоряжения турецких властей могут меняться. «Но если данная телеграмма останется в силе, то тесты туристам придется делать почти всю весну», — заключили в АТОР. Там напомнили, что тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до вылета в Турцию. Пассажирам младше шести лет справка не нужна.