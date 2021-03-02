На лице умершего в отделе полиции россиянина нашли следы насилия

В Санкт-Петербурге в отделении полиции № 75 умер мужчина, который ранее был задержан за управление автомобилем без прав. На его лице нашли следы насилия, сообщает «Фонтанка».

Алексея Кустова оставили ночевать в полиции 23 февраля до суда. В 23 часа 59 минут он перестал держать связь с родными, так как у него изъяли телефон.

По версии правоохранительных органов, ночью задержанному стало плохо, в результате он упал и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть. Следователи позвонили матери Кустова и сообщили о смерти сына по неизвестной причине. 26 февраля родственникам выдали справку, в которой было указано, что Кустов умер от сердечной недостаточности.

Однако на лице умершего обнаружили гематомы и кровоподтеки, на шее также были следы приложения силы. Родственники сделали фото умершего, на которых видны все повреждения. Его адвокат Людмила Кынтэрец утверждает, что до задержания никаких травм у него не было. По ее словам, подзащитный был трезв и адекватен. «Парню 29 лет, есть родители, сестра, собаки. Мягкий и корректный. К категории преступников я бы его не отнесла. Исключая нюансы с вождением, назвала бы его положительным человеком», — сказала Кынтэрец.

Следователи проводят проверку произошедшего.

В январе 2012 года в связи с гибелью 15-летнего Никиты Леонтьева отстранили от работы начальника УМВД по Невскому району Валерия Белоцерковского и начальника 75-го отдела, где избили юношу. Как утверждают полицейские, подросток избил 45-летнюю женщину и вырвал у нее сумочку. Вскоре после задержания Леонтьеву вызвали скорую помощь, он умер по дороге в больницу.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские утверждали, что Леонтьев умер от эпилептического припадка. Однако 23 января по подозрению в избиении подростка был задержан 24-летний участковый Денис Иванов. Вскоре он признался, что бил Леонтьева руками и черенком швабры. Иванов заключил сделку со следствием и получил шесть с половиной лет. Замначальника 75-го отдела Олег Прохоренков получил девять лет колонии, его коллега Алексей Малых умер до приговора.