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Инвесторы потребовали от Дурова вернуть десятки миллионов долларов

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Фото: Albert Gea / Reuters

Инвесторы фонда Da Vinci Capital потребовали от основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть им десятки миллионов долларов за неудавшийся проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и в конце февраля уведомили его о намерении подать соответствующий иск. Об этом пишет Forbes со ссылкой на знакомый с участвующими в коллективном иске инвесторами источник.

По данным журнала, инвесторы требуют компенсировать ущерб в размере около 100 миллионов долларов. В случае отказа инвесторы в течение двух недель обратятся в суд в Лондоне, «потом подтянутся другие юрисдикции». Аналогичное уведомление направлено и вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам TON.

Источник издания в Telegram, близкий к топ-менеджменту компании, подтвердил получение такого письма, однако в нем указана другая сумма требований — 20 миллионов долларов. При этом неизвестно, является ли это письмо единственным, уточняет журнал.

В 2020 году суд в США обязал Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги. В обмен на вложения инвесторам выдавали токены Gram, однако полноценно запустить криптовалюту в итоге не удалось из-за препятствий со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Позже Дуров сообщил, что инвесторам были возвращены более 1,2 миллиарда долларов.

С 2018 года Дуров с партнерами привлекли на развитие TON 1,7 миллиарда долларов. Запуск планировался на конец 2019-го, затем на апрель нынешнего года, однако оба раза срывался из-за судебного запрета в США.

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