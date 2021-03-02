Магические навыки помогли женщине спастись от бывшего мужа-убийцы

Жительница английского города Моркам, графство Ланкашир, спаслась от связавшего ее мужа-убийцы благодаря навыкам, которые получила во время работы ассистенткой мага. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2008 году Элисон Гарсиа-Хернандез (Alison Garcia-Hernandez) познакомилась с Хуаном Хернандезом (Juan Hernandez) в Испании. Вскоре после этого они поженились. Пара жила в Англии.

В январе 2019 года их брак распался. После этого Хернандез заявил, что болен раком и возвращается жить в Испанию. На самом деле он остался в Англии и начал планировать убийство бывшей жены.

18 сентября 2019 года Хернандез под видом курьера проник в дом Гарсии-Хернандез, связал ее и четыре часа держал в заложниках. После этого он попытался перерезать ей горло ножом.

Но 64-летняя женщина воспользовалась навыками, которые получила во времена учебы в цирковой школе и работы ассистенткой мага. Она высвободила связанную руку и смогла защититься. В результате она получила глубокий порез на шее и травмы руки. Женщину нашел ее внук-студент, который вернулся домой. Он вызвал полицию. Позже Гарсиа-Хернандез перенесла шесть операций, чтобы зашить полученные раны.

В понедельник, 1 марта, в суде Хернандез признал вину в покушении на убийство и незаконном удержании человека. Суд установил, что мужчина страдает бредовым расстройством личности и приговорил его к бессрочной принудительной госпитализации. Если его признают вменяемым, ему грозит 12 лет тюремного заключения.

Гарсиа-Хернандез в суде заявила, что простила бывшего мужа. «Ему нужно научиться жить в мире с окружающими и с богом», — сказала она.

Ранее Хернандез был приговорен в Испании к 14 годам тюрьмы за убийство своей первой жены в 1984 году.

Ранее сообщалось, что житель города Окленд, Новая Зеландия, посоветовался с соседями о выборе орудия убийства, прежде чем из мести зарезать бывшую жену. Он и его жертва после развода были втянуты в имущественный спор.