Россиянин застрелил возлюбленную из-за отказа выйти замуж и покончил с собой

В Новосибирске полиция, прибывшая по вызову о стрельбе в квартире, нашла тела 37-летней женщины и 40-летнего мужчины. Об этом сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

По его словам, ЧП произошло поздним вечером 28 февраля. На столе в квартире стояло шампанское и лежало обручальное кольцо. Там же была записка: «Сашенька, я люблю тебя больше жизни! Выходи за меня замуж».

По предварительным данным, мужчина во время романтического ужина выстрелил из «Сайги» в голову возлюбленной, а после покончил с собой. Мотивом расправы мог стать отказ женщины принять предложение руки и сердца.

В квартире обнаружены два ружья, патроны и 150 тысяч рублей. Погибший мужчина проводил бои без правил, а ранее служил в правоохранительных структурах. У его партнерши был парикмахерский бизнес.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Анастасия Кулешова. Назначены экспертизы, следователи устанавливают обстоятельства случившегося.