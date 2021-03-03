США займутся обратной разработкой стелс-бомбардировщика B-2

Правительство США запланировало заключить контракт с представителями американской промышленности, предполагающий обратную разработку теплообменников нагрузки стратегического стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, пишет The Drive.

Согласно данным американского издания, речь идет, в частности, о необходимости замены сердечника теплообменника. Отмечается, что сам теплообменник в производстве холодного воздуха для системы охлаждения использует воздух и этиленгликоль.

«Хотя трудно точно сказать, почему такой подход (обратной разработки — прим. «Ленты.ру») используется сейчас, он указывает на то, что первоначальная документация для данных компонентов недоступна либо производственные процессы и инструменты, используемые при их производстве, больше не существуют», — пишет The Drive.

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Издание предполагает, что, например, соответствующая документация могла быть утеряна. The Drive допускает, что подрядчик, изготавливавший подлежащие замене компоненты, мог прекратить свое существование.

В публикации отмечается, что устаревание самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США делает задачу обратной разработки для уже серийно не производимых элементов летательных аппаратов все более актуальной. Данную проблему, согласно The Drive, может решить своевременное использование цифровых двойников.

В феврале американский журнал Aviation Week & Space Technology сообщил, что проблемы создаваемого американской корпорацией Northrop Grumman стратегического малозаметного бомбардировщика B-21 Raider устранены. Издание напомнило, что, вероятно, речь шла о проблемах с воздухозаборниками B-21 Raider, которым требовалась «серьезная переработка».