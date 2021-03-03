В России разработали предсказывающий тяжесть COVID-19 «калькулятор»

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) разработало «калькулятор» для предсказания тяжести течения коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам Скворцовой, «калькулятор» позволяет предсказать в первые дни заболевания тяжесть болезни с вероятностью выше 90 процентов.

Глава ФМБА добавила, что «калькулятор» разработан на основе машинного обучения. Он будет в открытом доступе через неделю.

Ранее Скворцова заявила, что для того, чтобы избежать третьей волны коронавируса, надо привить 25 процентов россиян за два месяца — в противном случае, в мае 2021 года начнется новая вспышка заболевания. Она добавила, что наличие вакцин значительно меняет вероятность начала третей волны коронавируса.