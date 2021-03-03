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Скворцова спрогнозировала начало третьей волны COVID-19

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Чтобы избежать третьей волны коронавируса, необходимо привить 25 процентов россиян за два месяца, иначе новая вспышка заболевания начнется в мае 2021 года. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передает ТАСС.

«Если мы берем для разработки модели такие условия задачи, что вакцина имеет эффективность 94 процента, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не менее, чем длительность при нативном заболевании, — 6 месяцев», — отметила она.

Скворцова добавила, что наличие вакцин значительно меняет вероятность начала третей волны коронавируса.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости соблюдать защитные меры по коронавирусу до формирования популяционного иммунитета, чтобы избежать третьей волны пандемии.

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