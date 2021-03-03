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В МИД России объяснили невозможность прививать граждан в посольствах

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россияне не могут получить вакцину от коронавируса в посольствах за рубежом. Это подтвердила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она пояснила, что дипмиссии не являются медицинскими центрами, а «чтобы осуществлять прививки, нужно обладать соответствующей базой».

19 февраля Министерство иностранных дел России разослало ноту во все иностранные посольства, находящиеся на территории Москвы, с предложением вакцинировать сотрудников от коронавируса «Спутником V». Речь шла о вакцинации 12 тысяч человек. Посольства стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки заинтересовались инициативой и начали направлять своих сотрудников на прививки, некоторым даже дали выходной для похода в поликлинику.

Ранее сообщалось, что сотрудники посольства США в Москве обратились за дозами российской вакцины «Cпутник V» из-за нехватки препарата американского производства, то же произошло и в других дипломатических представительствах Соединенных Штатов.

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