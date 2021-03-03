Мальчик поймал гигантскую рыбу вдвое тяжелее себя

В Новой Зеландии 11-летний мальчик поймал гигантскую рыбу, весящую вдвое больше, чем он сам. Об этом сообщает новозеландское издание Stuff.

Огромный полосатый марлин клюнул, когда Харлан Гудин (Harlan Goodin) участвовал в соревнованиях для рыбаков вместе со своим отцом, дядей и дедушкой. Чтобы вытащить сопротивляющуюся рыбу из воды, ему понадобилось около полутора часов. Мальчик не сдавался, потому что копил на мотоцикл. Чтобы собрать нужную сумму, он должен был стать победителем и получить приз — тысячу новозеландских долларов (54 тысячи рублей).

Пойманный марлин весил 109,8 килограмма. «Это довольно впечатляющее достижение, — заявил дедушка маленького рыбака Брайан Гудин (Bryan Goodin). — Он может рыбачить еще десять, двадцать лет или, может, остаток жизни и, возможно, не поймает больше ни одного марлина».

Марлин — крупная рыба, вырастающая до пяти метров в длину. Она способна разгоняться до 110 километров в час. Глушит добычу длинным рылом в виде копья.

В 2006 году сообщалось, что огромный голубой марлин проткнул носом рыбака, который поймал его на удочку. Удар пришелся чуть ниже ключицы и не повредил жизненно важных органов.