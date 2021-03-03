В Эстонии после прививки от коронавируса умер молодой спасатель

Молодой житель Эстонии умер после того, как ему сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на главу бюро надзора за безопасностью лекарственного департамента Майю Уускюла сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 31-летний погибший работал спасателем. После препарата AstraZeneca у мужчины начала болеть голова, также поднялась температура. «Через 10 дней симптомы стали более серьезными, и его отвезли в больницу. Сегодня в полдень сообщили о его смерти. Изучается, сыграла ли вакцина роль в его смерти», — рассказала в ходе пресс-конференции в Таллине глава департамента.

Отмечается, что иммунизация стартовала в Эстонии 27 декабря 2020 года. По последним данным, к 3 марта в стране прививки препаратами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 84 175 граждан, что составляет 6,3 процента населения. 37 369 человек при этом успели уже получить обе инъекции.

Ранее сообщалось, что в Норвегии сформировали экспертную группу, которая должна разобраться с большим числом смертей после вакцинации от COVID-19. Всего после прививки скончались более 100 человек, при этом известно, что большинство из них жаловались на плохое состояние здоровья и без вакцинации.