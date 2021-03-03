Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Одну из самых высоких зарплат в Москве может получать ветеринарный врач вызывной службы — до 300 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен иметь высшее ветеринарное образование и опыт работы от года. Самые высокооплачиваемые вакансии названы в исследовании «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Также до 300 тысяч рублей может получать монтажник стальных дверей. От будущего работника требуется опыт работы не менее трех лет, наличие профессионального инструмента, а также навык проведения сварочных работ. Дизайнер интерьера с опытом работы от трех лет может претендовать на 250 тысяч рублей ежемесячно.

В сфере строительства требуется специалист по тендерам с опытом работы от года. Успешному кандидату работодатель обещает платить до 250 тысяч рублей. Высокие зарплаты доступны и IT-специалистам. Например, веб-программист с опытом работы не менее двух лет может получать до 250 тысяч рублей. До 200 тысяч в месяц станет зарабатывать программист 1С. От 200 тысяч рублей предлагают врачу-дерматокосметологу и зубному технику-керамисту.

Пандемия коронавируса заставила людей по всему миру работать меньше, говорится в исследовании ZipRecruiter. Доля вакансий, где предлагается четырехдневная рабочая неделя, за последние несколько лет увеличилась втрое. На 10 тысяч соискателей приходится 62 вакансии с такими условиями.