Супруга Александра Маршала опровергла информацию о его госпитализации

Жена российского певца Александра Маршала опровергла информацию о его госпитализации. Об этом она сообщила корреспондентам РИА Новости.

«С Александром все в порядке, у него просто скакнуло давление», — сказала супруга и директор 63-летнего музыканта Наталья Минькова. Она отметила, что сейчас артист находится дома.

Ранее сообщалось, что экс-солист группы «Парк Горького» был госпитализирован в предынсультном состоянии. Его якобы доставили в больницу в подмосковной Барвихе.

27 февраля стало известно о госпитализации композитора и певицы Людмилы Лядовой. Ее доставили в больницу с диагностированным коронавирусом в тяжелой стадии. 28 февраля ее перевели в реанимационное отделение.