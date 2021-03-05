Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила европейские страны в политической игре вокруг вакцин, которую они, по словам дипломата, предпочитают здоровью собственных граждан. Ее слова, сказанные в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Если они [страны] считают, что в период пандемии (...) они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности, наступит ли у них там оттепель», — заявила Захарова, добавив, что в таком случае это уже проблемы Европы.

Представитель МИД также отметила, что проблемы с европейской солидарностью «вывалились как грязное белье из корзины» в 2020 году. Он также подчеркнула, что Европа выставила себя в невыгодном свете и пытается это скрыть.

5 марта представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что странам Европы разрешено самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь одобрения от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).