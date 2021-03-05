В России появились два новых миллиардера

Российские основатели сети магазинов Fix Price — Сергей Ломакин и Артем Хачатрян — стали долларовыми миллиардерами в ходе выхода компании на IPO, об их появлении сообщило Bloomberg. Состояние каждого из двоих предпринимателей агентство оценило в 3,6 миллиарда долларов. Оценки Forbes немного ниже — 3,4 миллиарда долларов.

Ранее ретейлер разместил свои ценные бумаги на Лондонской бирже по цене 9,75 доллара за штуку, инвесторы оценили всю компанию в 8,3 миллиарда. Fix Price надеется в ходе IPO привлечь 2 миллиарда долларов с учетом опциона на доразмещение. В сделке решили участвовать суверенный фонд Катара QIA (купит акции по цене размещения на 150 миллионов долларов), фонды под управлением BlackRock (150 миллионов), GIC (100 миллионов) и APG (75 миллионов).

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Начало торгов бумагами Fix Price на Лондонской и Московской биржах запланировано на 10 марта. Сделка может стать крупнейшим российским IPO с 2010 года, когда в Гонконге размещался UC Rusal и привлек 2,24 миллиарда долларов.

Fix Price — российская сеть магазинов в формате «магазин фиксированных цен», основана в 2007 году. Сейчас в фирменной сети более трех тысяч магазинов в России и странах бывшего Советского Союза, включая Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Она занимает 77-е место в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes.

В магазинах продаются продовольственные и непродовольственные товары — от продуктов питания до чистящих средств и косметики — по установленной цене. Выручка Fix Price за 2020 год составила более 190 миллиардов рублей.