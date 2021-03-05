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Росстат зафиксировал снижение смертности из-за коронавируса

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Росстат зафиксировал снижение смертности из-за коронавируса по итогам января. Соответствующие данные представлены на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Число смертей от COVID-19 уменьшилось по сравнению с декабрем 2020 года. В частности, на 20,4 процента уменьшилось число случаев, когда коронавирусная инфекция являлась основной причиной летального исхода.

Меньше стало случаев, когда коронавирус предполагается как основная причина смерти, однако для подтверждения этого требуются дополнительные анализы.

Ранее 5 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о снижении смертности от COVID-19 в течение двух месяцев. По ее словам, в январе смертность от COVID-19 сократилась почти на 10 процентов, а в феврале — более чем на 21,7 процента.

За последние сутки в стране от коронавируса скончались 462 человека, всего с начала пандемии погибли 88 285 инфицированных.

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