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США разместят ракеты на соседних с Китаем островах

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Фото: US Navy / Reuters

Соединенные Штаты планируют разместить ракеты на соседних с Китаем островах. В течение следующих шести лет американские власти могут выделить на это 27,3 миллиарда долларов, сообщает японская газета «Никкэй».

По информации издания, Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило соответствующий запрос в Конгресс США. Предполагается, что сеть высокоточных ракет будет развернута на островах, расположенных в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Такой шаг, по задумке военных, будет способствовать сдерживанию Китая в регионе.

Сообщается, что военные предлагают разместить ракеты класса «земля — корабль» с дальностью около 200 километров на беспилотных автомобилях и рассредоточить их по территории островов. Это позволит увеличить мобильность таких систем и избежать их массированного уничтожения в случае атаки со стороны Китая.

Военные маневры США и Китая в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей нередко становятся источником напряженности в отношениях двух стран. В ноябре 2020 года американский политолог Кристофер Лейн даже предупредил, что Вашингтон и Пекин взяли курс на вооруженное противостояние.

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