Политолог предупредил об угрозе войны США с Китаем

Американский политолог Кристофер Лейн обратил внимание на то, что США и Китай взяли курс на вооруженное противостояние. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

По его мнению, Пекин и Вашингтон борются за международный статус и престиж, и текущая остановка повторяет ситуацию, сложившуюся накануне Первой мировой войны. Тогда Великобритания начала терять статус гегемона в регионе из-за растущей военной и экономической мощи Германии. Сейчас же камнем преткновения является Юго-восточная Азия, которую США и Китай включают в сферу своих интересов.

Фактором, подталкивающим к противостоянию, являются американо-китайские отношения, которые находятся в состоянии свободного падения. Экономические связи находятся на грани разрыва из-за развязанной Дональдом Трампом торговой войны, а технологическая политика США направлена ​​на то, чтобы вывести из бизнеса китайские фирмы, такие как Huawei.

Также поводом для начала войны может стать Корейский полуостров — США и Китай могут оказаться по разные стороны конфликта. Кроме того, напряженность в регионе выросла из-за военных маневров обеих держав в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Вашингтон также бросает вызов давно сложившимся представлениям Пекина о статусе Тайваня, приближаясь к признанию независимости острова от Китая и открыто признавая военное обязательство защищать Тайвань.

Отмечается, что от новой войны не спасет даже наличие у оппонентов ядерного оружия. Лейн предполагает, что страны будут делать ставку на точечные удары, чтобы избежать апокалиптических разрушений..

«Вопрос о том, смогут ли США мирно уступить свое доминирование в Восточной Азии и признать Китай как равную себе великую державу, остается открытым. Если Вашингтон этого не сделает, он окажется на тропе такой войны, по сравнению с которой военные катастрофы во Вьетнаме, Афганистане и Ираке окажутся бледной тенью», — заключил политолог.

В конце октября Китаю предрекли экономическое доминирование над США в течение 10 лет. Об этом написало американское агентство Bloomberg на фоне выступления председателя КНР Си Цзиньпина на открытии пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Как указало агентство, если в ближайшие годы темпы роста китайского ВВП сохранятся на прежнем уровне, то экономика Китая, которая в настоящее время занимает второе место в мире, в течение десятилетия обгонит экономику США — нынешнего лидера рейтинга.