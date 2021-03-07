Трамп запретил республиканцам использовать свое имя для сбора средств

Бывший президент США Дональд Трамп запретил трем крупнейшим организациям Республиканской партии по сбору средств использовать свое имя. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на советника Трампа.

Адвокаты экс-президента отправили соответствующие письма Национальному комитету Республиканской партии (RNC), Национальному комитету Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC) и Национальному комитету Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC). В них Трамп запретил использовать его имя и образ для сбора денег.

По информации издания, Трамп был «в ярости» из-за того, что организации, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за импичмент, используют его имя без разрешения. Отмечается, что он всегда внимательно относился к тому, как его имя используется для сбора средств и поддержки членов партии.

В марте Трамп допустил свое участие в следующих выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Он также заявил о своем нежелании создавать новую партию, подчеркнув, что уже существует Республиканская. Бывший президент выразил уверенность, что республиканцы на будущих выборах продемонстрируют небывалое единство, а демократы «решительно проиграют».