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Трамп запретил республиканцам использовать свое имя для сбора средств

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: OCTAVIO JONES / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп запретил трем крупнейшим организациям Республиканской партии по сбору средств использовать свое имя. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на советника Трампа.

Адвокаты экс-президента отправили соответствующие письма Национальному комитету Республиканской партии (RNC), Национальному комитету Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC) и Национальному комитету Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC). В них Трамп запретил использовать его имя и образ для сбора денег.

По информации издания, Трамп был «в ярости» из-за того, что организации, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за импичмент, используют его имя без разрешения. Отмечается, что он всегда внимательно относился к тому, как его имя используется для сбора средств и поддержки членов партии.

В марте Трамп допустил свое участие в следующих выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Он также заявил о своем нежелании создавать новую партию, подчеркнув, что уже существует Республиканская. Бывший президент выразил уверенность, что республиканцы на будущих выборах продемонстрируют небывалое единство, а демократы «решительно проиграют».

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