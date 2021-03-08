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Захарова рассказала о главном человеке в доме

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ

Представитель МИД Мария Захарова рассказала о главном человеке в доме: по словам дипломата, это ее муж. Ее цитирует РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что в целом считает мужчину главным. «Это моя внутренняя абсолютная убежденность... У меня нет никакого желания руководить мужчиной. Просто, мне кажется, тогда мужчина перестает быть мужчиной, правда», — поделилась она.

Представитель МИД также поделилась подробностями своей семейной жизни. Отвечая на вопрос о том, видят ли ее дома, она шутливо ответила: «Да, по телевизору». Захарова призналась, что при ее графике от чего-то приходится отказываться: например, посещения некоторых мероприятий или шопинга.

Дипломат также заявила, что не может уверенно назвать себя и хорошей женой, и хорошей мамой. «Это надо семью спрашивать, я так за себя не могу сказать, я стараюсь... Иногда не получается, иногда сама понимаю, что могла стараться лучше или вообще могла стараться, а не старалась», — призналась она.

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