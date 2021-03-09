Пандемия заставила работников во всем мире отказаться от прибавки

Пандемия коронавируса ослабила рынок труда и привела к тому, что все больше работников по всему миру стали отказываться от прибавки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса сервиса для поиска работы Indeed Inc. Меньше всего амбиции стали проявляться у представителей поколения бэби-бумеров.

Почти все группы работников заявили, что теперь реже просят о повышении зарплаты, чем до эпидемии COVID-19. Однако особенно явно это проявилось у работников в возрасте от 54 до 65 лет: только 51 процент участников опроса из этой группы признались, что чувствуют себя комфортно, прося прибавки на своей нынешней работе.

К поколению беби-бумеров относят тех, кто родился с 1946 по 1964 годы. Название поколения связано со всплеском рождаемости в мире после Второй мировой войны.

В целом экономический спад, который спровоцировала пандемия коронавируса, в большей степени повлиял на женщин, чем на мужчин. Главными жертвами называют именно женщин, потому что на их долю пришлось большее число сокращений и увольнений, кроме того, женщины были вынуждены чаще уходить с работы, чтобы присматривать за детьми.

К аналогичному выводу пришли и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «В относительных цифрах потери в сфере занятости были более высокими среди женщин, чем среди мужчин», — сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.