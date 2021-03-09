Россиянам спрогнозировали приход весны

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в беседе с РИА Новости приход весны в европейской части России.

По его словам, россиян после аномальных морозов ожидает резкое потепление в пятницу, 12 марта, а к выходным столбики термометров будут подниматься выше нуля.

Синоптик отметил, что центр Европейской России окажется в зоне сходимости воздушных потоков. «Потоки сходятся именно в центре Европейской России, потому будет затягивать теплые воздушные массы с запада и востока», — пояснил Вильфанд. Он отметил, что резкое повышение температур произойдет за счет втягивания воздушных масс с юго-востока и юго-запада.

Потепление будет сопровождаться облачной погодой с осадками. В ночь на субботу, 13 марта, ожидается восемь-десять градусов мороза, днем потеплеет до ноля, а к воскресенью, 14 марта, столбики термометров достигнут положительных значений. В воскресенье, по словам Вильфанда, также пройдет небольшой дождь.

Ранее Вильфанд предсказал жителям европейской части России величавый уход зимы. По его словам, со вторника, 9 марта, установится антициклональный режим, давление резко возрастает и погода будет по-настоящему зимней.