Россиянам предрекли величавый уход зимы

Жителям европейской части России предсказали величавый уход зимы. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, со вторника, 9 марта, установится антициклональный режим, давление резко возрастает и погода будет по-настоящему зимней. «Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся», — спрогнозировал метеоролог.

Так, в Москве утром ожидается до 16 градусов мороза, а в Подмосковье — до минус 19. «Днем максимальные значения — минус 10 градусов. В дальнейшем будет усиливаться мороз. Ночные температуры от минус 19 до минус 21 градуса, по области до минус 24 градусов, а в пониженных местах — до 28 градусов», — указал он. Такой температурный фон будет на 11-13 градусов ниже нормы. Погода в центре Европейской России будет подобна погоде в столичном регионе.

Самые сильные холода на текущей неделе будут в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. «В Пермском крае до минус 28 градусов, даже в Ульяновской области до минус 29 градусов. Настоящая зима с отклонениями температуры на 10-12 градусов. И даже в отдельных регионах, в Заволжье и Урал на 15-16 градусов ниже нормы», — сказал Вильфанд.

В Черноземье холодная аномалия составит 5-6 градусов. По данным Гидрометцентра, в Северо-Западном федеральном округе к середине недели температура днем составит от минус 7 до минус 12 градусов. Единственным теплым местом окажется Калининградская область, где дневные температуры будут около нуля.

Ранее Вильфанд пообещал, что потепление должно вернуться в регионы Центрального федерального округа 13-14 марта. К следующим выходным температура воздуха приблизится к нулевой отметке.