Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о сильном снегопаде в воскресенье, 7 марта. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, в Москве и Подмосковье выпадет до девяти миллиметров осадков, что составляет четверть месячной нормы. «Это очень много, потому что март — самый сухой месяц, норма осадков 34 миллиметра», — отметил он. Кроме того, количество выпавших за сутки осадков может приблизиться к рекорду, который составляет 8,1 миллиметра.

Вильфанд добавил, что 8 марта также является одним из самых сухих дней. Максимальное количество осадков в этот день — 6,6 миллиметра — выпадало в 1893 году. «Выходит, 8 марта природа скупа на осадки и благосклонна к людям», — заключил он.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о том, что 7 марта в столице ожидается так называемое барическое дно. Атмосферное давление резко снизится и может опуститься до 729 миллиметров ртутного столба. Синоптик подчеркнул, что быстрое изменение, возможно, приведет к ухудшению самочувствия москвичей.