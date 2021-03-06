Москвичам рассказали о надвигающемся циклоническом пауке

В Москве в воскресенье, 7 марта, ожидается сильный снегопад, штормовой ветер до 20 метров в секунду и низкое атмосферное давление. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, такое изменение в погоде произойдет из-за теплого атмосферного фронта, «связанного с мощным циклоническим пауком североатлантического происхождения». Тишковец отметил, что данный циклон очень мощный, небо затянется облаками. Утром в воскресенье начнет падать снег, который продолжится до самого вечера, добавил синоптик.

«По моим оценкам, выпадет до 8-10 миллиметров осадков, а это четверть всей месячной нормы марта», — заявил он.

Уточняется, что видимость на дорогах ухудшится до расстояния в один километр, возможны также проблемы с авиасообщением.