Россиян предупредили об аномальных холодах

В ближайшие дни большую часть Европейской России и Дальнего Востока ждут аномальные холода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам метеоролога, температура будет на 8-12 градусов ниже нормы.

Вильфанд также рассказал, что прошедшая зима стала аномально холодной, температура была на 2-5 градуса ниже нормы. При этом на севере температурный фон оказался выше обычного. По его словам, после 2011 года ничего подобного не было.

Ранее Вильфанд предупредил, что в субботу, 6 марта, в Москву и северо-западные регионы России придет аномальный холод. а на следующий день такая погода распространится по всей европейской части страны. По его прогнозу, в Москве температура воздуха будет на два-четыре градусов ниже нормы. Более заметным похолодание окажется в Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала — там температура будет на 8 градусов ниже обычной. Исключением станут Ростовская область, Ставрополье и регионы на Нижней Волге. Там установится погода в пределах обычных показателей.