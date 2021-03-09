Норвегия остановила продажу России завода двигателей

Правительство Норвегии приостановило продажу завода по производству двигателей Bergen Engines российской компании «Трансмашхолдинг», сообщает Reuters.

Сделкой заинтересовалось контрразведывательное Управление национальной безопасности королевства. Министр юстиции Моника Мэллан указала, что для принятия окончательного решения необходимо дальнейшее изучение сделки и сбор фактов.

Основанное в 1946 году предприятие принадлежит Rolls-Royce и выпускает корабельные дизельные и газопоршневые двигатели. Они устанавливаются в том числе на норвежские патрульные корабли, разведывательные суда и готовятся к поставке на строящиеся ледоколы, заказчиком которых также выступает Минобороны Норвегии.

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Сумма сделки предварительно оценивалась в 150 миллионов евро. О возможной покупке стало известно 4 февраля. Для России корабельные двигатели — одна из самых проблемных частей судостроения. До конфликта с Украиной российские предприятия закупали двигатели у нее и в странах НАТО, но в последние годы такой возможности нет.

«Трансмашхолдинг» утверждал, что намерен использовать технологии и двигатели завода в первую очередь в сфере энергетики, хотя судостроение также упоминалось. Поводом для изучения, скорее всего, станет создание научно-технического центра «Траншмашхолдинга» и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). В отношении последней еще в 2014 году введены санкции, запрещающие передачу технологий, как и в отношении других оборонных компаний.

3 марта сообщалось, что США через три месяца могут расширить новый пакет санкций, так что новые ограничительные меры коснутся российского госдолга.