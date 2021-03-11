В Москве пообещали погоду «миллион на миллион»

В Москве в четверг, 11 марта, ожидается малооблачная и солнечная погода — так называемая погода «миллион на миллион». Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«Есть одно хорошее изменение — ветры свернут с северных румбов на юго-западные и по скорости будут минимальные», — добавил синоптик.

Он пообещал, что воздух в Москве прогреется на шесть-восемь градусов, а в области потеплеет до минус десяти. Вместе с тем, такие значения все равно на восемь-десять градусов ниже климатической нормы и соответствуют январским показателям.

Уточняется, что в авиации обозначение погоды «миллион на миллион» используется для описания идеальных погодных условий и хорошей видимости.

Ранее жителей Московского региона предупредили о 30-градусных морозах ночью. Синоптики отметили, что с 9 на 10 марта была зафиксирована рекордно низкая температура — минус 21,3 градуса. На востоке Подмосковья — почти минус 29. В текущем столетии холоднее минус 17 градусов в это время не было.