Россия
 
Последние новости
Кремль предупредил об угрозе провокаций в Донбассе
Президент Армении вернул Пашиняну указ о назначении нового главы Генштаба
Российские болельщики выразили «респект» Клебо после скандала с Большуновым
Лукашенко назначил нового председателя СК Белоруссии
Адель отказалась выплачивать бывшему мужу алименты
В Кремле порассуждали о веерной раздаче денег
21-летняя дочь миллионеров раскрыла суммы трат на развлечения и роскошь
Происходящее на опустевшем курорте Таиланда показали на видео
Министр культуры Крыма прервала выступление Аксенова фразой «** твою мать»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве пообещали погоду «миллион на миллион»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В Москве в четверг, 11 марта, ожидается малооблачная и солнечная погода — так называемая погода «миллион на миллион». Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«Есть одно хорошее изменение — ветры свернут с северных румбов на юго-западные и по скорости будут минимальные», — добавил синоптик.

Он пообещал, что воздух в Москве прогреется на шесть-восемь градусов, а в области потеплеет до минус десяти. Вместе с тем, такие значения все равно на восемь-десять градусов ниже климатической нормы и соответствуют январским показателям.

Уточняется, что в авиации обозначение погоды «миллион на миллион» используется для описания идеальных погодных условий и хорошей видимости.

Ранее жителей Московского региона предупредили о 30-градусных морозах ночью. Синоптики отметили, что с 9 на 10 марта была зафиксирована рекордно низкая температура — минус 21,3 градуса. На востоке Подмосковья — почти минус 29. В текущем столетии холоднее минус 17 градусов в это время не было.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москвичей предупредили о 30-градусных морозах в марте
Москвичей предупредили о надвигающемся «барическом молотке»
Лето в России станет катастрофично долгим