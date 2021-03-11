Ассистент Олег «Тинькофф» появился в голосовой соцсети ClubHouse

«Тинькофф» встроил своего ассистента Олега в голосовую соцсеть ClubHouse. Это первый случай интеграции голосового помощника и технологий синтеза и распознавания речи в этой социальной сети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе группы.

Голосовой ассистент Олег будет функционировать в сети в качестве полноценного пользователя. Он сможет дать модераторам комнат дополнительные возможности для общения с пользователями ClubHouse и модерирования дискуссий — благодаря своим навыкам распознавания и синтеза речи в режиме реального времени (технологии Tinkoff VoiceKit).

Например, Олег сможет заходить в комнаты, слушать выступления спикеров, расшифровывать речь в режиме реального времени и вести текстовыt трансляции в свой телеграмм-канал «Олег в Клабхаузе». Также Олег может выступать в роли модератора комнат в ClubHouse, озвучивать вопросы спикеров, напоминать о тайминге и регламенте.

Первую трансляцию с текстовой расшифровкой Олег провел из комнаты «Тинькофф Инвестиций» 11 марта, в которой транслировался конференц-звонок топ-менеджеров группы «Тинькофф» во главе с Оливером Хьюзом с журналистами и инвесторами. Комната была посвящена обсуждению финансовых результатов и рекордной прибыли группы за 2020 год.

«Сейчас команда голосового ассистента Олега экспериментирует с разными пользовательскими сценариями в Клабхаусе, в которых наши технологии могут быть полезными создателям комнат или интересными слушателям. Мы уже протестировали возможность расшифровывать аудиозвонки в текст в режиме реального времени в собственный телеграм-канал и успешно ее опробовали на примере комнаты про финансовые результаты группы "Тинькофф" за 2020 год, — говорит директор по технологиям искусственного интеллекта «Тинькофф» Павел Калайдин. — Олег может также помочь создателям комнат и модераторам дискуссий, когда e слушателей нет возможности задать вопрос голосом — например, слишком шумно или не хочется перебивать спикера. Для таких случаем мы разрабатываем интерфейс для приема вопросов через чат с Олегом в Телеграме: аудитория присылает ему вопросы, которые он зачитает с идеальным произношением и по желанию сохранит приватность автора вопроса».

В продолжении распознавания коллективного голосового общения встает вопрос в суммаризации информации, продолжает Павел Калайдин. По его словам, бывает нелегко воспринимать междомения, слова-паразиты, некоторую несвязность предложений, когда читаешь даже хорошо распознанную стенограмму. «Поэтому мы исследуем возможности очищения текста и выявления сути сказанного, чтобы текстовая транскрипция была более читаемой и короткой. Мы будем рады совместным экспериментам с сообществами в голосовой соцсети, чтобы ассистент стал помощником контент-мейкеров и слушателей», — добавил он.

По вопросам использования ассистента Олега в ClubHouse можно обращаться на media@tinkoff.ru.

Ассистент Олег основан на технологиях распознавания и синтеза речи Tinkoff VoiceKit.

Речевые технологии Tinkoff VoiceKit — это глубокие нейросетевые модели для синтеза и распознавания речи, которые в течение последних лет разрабатывались в «Тинькофф» в рамках стратегии AI First и которые также использовались для создания Олега — первого в мире финансового голосового помощника собственной разработки.

Технология Tinkof VoiceKit может использоваться, например, для: создания собственных голосовых помощников и роботов для автоматизации работы колл-центра, быстрой записи аудиокниг, озвучки и редактирования видеороликов, построения системы речевой аналитики по транскрибированным текстам — например, в колл-центрах для контроля работы операторов, создания приложений для людей с ограниченными возможностями, транскрибирования любых звуковых записей публичных выступлений, поисковой оптимизации и полнотекстовому поиску по аудио и видеозаписям.

Заявку на подключение Tinkoff VoiceKit можно оставить на странице сайта группы.