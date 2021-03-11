Авиакомпания пересадила женщину в самолете из-за ее пола и поплатилась

Авиакомпания заплатила пассажирке 15 тысяч фунтов стерлингов (около полутора миллионов рублей) в качестве компенсации за то, что ее вынудили поменять место в самолете. Об этом пишет Daily Mail.

38-летняя Мелани Вулфсон (Melanie Wolfson), имеющая британское и израильское гражданство, подала в суд на авиакомпанию EasyJet, обвинив ее в дискриминации. В своем иске она указала, что требует от авиаперевозчика запретить пересаживать женщин из-за их пола.

Женщина рассказала, что на рейсах EasyJet она столкнулась с парой ситуаций, в которых бортпроводники вынуждали ее поменять место на борту. В первый раз Вулфсон предложили пересесть, так как ее попутчики, ортодоксальные евреи-мужчины, отказывались сидеть рядом с ней.

Во второй раз, во время другого рейса, ситуация повторилась — однако пассажирка отказалась менять место. Тогда бортпроводники попросили сидевших рядом девушек пересесть к Вулфсон, тем самым снова удовлетворив просьбу двух ортодоксальных евреев-мужчин сидеть отдельно.

Вулфсон написала жалобы в авиакомпанию в обоих случаях, однако так и не получив ответа, решила подать иск в суд за нарушение израильского законодательства, запрещающего дискриминацию по любому признаку, в том числе религии и полу.

Юристы Вулфсон смогли доказать, что так как во время инцидента самолет авиакомпании находился в аэропорту Бен-Гурион на территории Израиля, он подчинялся законам этой страны, при том что авиаперевозчик из Великобритании.

Ранее в марте сообщалось о стюардессах, которые отстранили от полета еврейскую семью и были обвинены в нацизме. Как заявила авиакомпания, пассажиры отказывались надеть маски. Однако сами участники инцидента сообщили, что их выгнали из самолета, поскольку они не могли надеть на полуторагодовалого ребенка защитную средство.