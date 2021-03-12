Подросток залез в холодильник в попытке охладиться и замерз насмерть

В бразильском городе Кампу-Гранди, штат Мату-Гросу-ду-Сул, подросток проник на участок бабушки, залез в холодильник и замерз насмерть. Об этом сообщает газета The Sun.

Тело 15-летнего Хосе Эдуардо Роза обнаружил его 20-летний двоюродный брат Карлос Маньо Гонкальвес Родригес 11 января. По словам родственника, Роза забрался в одних трусах в холодильник на веранде у бабушки. На место прибыли полицейские, чтобы установить причину смерти и проверить, не ограбили ли дом и не было ли совершено насильственных действий в отношении подростка.

Патрульные полагают, что бразилец залез в холодильник, чтобы охладиться. По предварительной версии, Роза зашел на участок бабушки с помощью запасных ключей, спрятанных в укромном месте.

Родригес объяснил, что отправился на поиски Роза после того, как тот не вышел на работу. «Я почувствовал неприятный запах. Открыл холодильник и обнаружил его сидящим в одних трусах», — говорит юноша.

Точная причина смерти Роза устанавливается, по уголовному делу идет расследование. Власти считают, что смерть подростка наступила из-за внезапного ухудшения здоровья от приема анаболических стероидов. В саду недалеко от холодильника нашли несколько стульев, расставленных по кругу. Полиция проверяет версию, находился ли Роза перед смертью в компании знакомых.

Ранее жителя американского города Чикаго, штат Иллинойс, нашли мертвым внутри холодильника его квартиры. На теле погибшего обнаружили травму.