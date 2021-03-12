Раскрыта способная защитить от смертельной болезни ягода

Регулярное употребление малины в умеренных количествах может предотвратить развитие смертельных болезней и способствовать увеличению продолжительности жизни. Об этом пишет издание Express.

Как заявили диетологи, ягода богата кверцетином и галловой кислотой — флавоноидами, которые обеспечивают здоровье сердца и препятствующими накоплению жира. Также в малине есть мощные антиоксидантные соединения, которые имеют антиоксидантное действие и снижает риск развития диабета и рака.

В статье упоминается исследование, в рамках которого мышей кормили лиофилизированной красной малиной, в результате чего у них снижались уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.

Специалисты посоветовали употреблять ягоды в свежем виде или добавлять во фруктовые салаты или смузи.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил лучшие продукты, употребление которых позволит наиболее эффективно защититься от рака. По его словам, к таким продуктам относится брокколи, куркума и зеленый чай. Отдельное внимание врач уделил всем красным фруктам и овощам, в которых содержится ликопин. По его словам, это вещество предотвращает некоторые виды злокачественных опухолей, в том числе рак простаты.