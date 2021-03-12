Походы в туалет перед выходом из дома оказались опасными для здоровья

TikTok-блогерша с ником nosuchthingastmi объяснила, почему походы в туалет перед выходом из дома могут быть опасны для здоровья. В беседе с BuzzFeed пагубность такой привычки подтвердила врач.

По словам пользовательницы Сабрины (Sabrina), часто люди «на всякий случай» идут в туалет каждый раз перед тем, как выйти на улицу. По ее словам, это потенциально вредит здоровью — организм подсознательно начинает чаще испытывать нужду.

«Если так делать время от времени, то это ничего. А вот если часто, то ваш мочевой пузырь перестанет наполняться должным образом. Он всегда будет заполняться лишь частично», — добавила она. Блогерша подчеркнула, что мочевой пузырь привыкает опорожняться раньше необходимого.

Терапевт из Лос-Анджелеса Хизер Джеффкоут (Heather Jeffcoat) рассказала, что блогерша правильно оценила опасность такой привычки. По ее словам, это также может в дальнейшем привести к серьезным проблемам с мочеиспусканием. Врач пояснила, что идеальная частота походов в туалет — раз в два-три часа. А ночью, уточнила Джеффкоут, у человека должно быть минимум шесть часов сна до того, как он проснется от желания сходить в туалет.

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