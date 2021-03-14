Курсу доллара предрекли обвал к концу апреля

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов в беседе с «Вечерней Москвой» предрек обвал курса доллара к концу апреля. По его словам, рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов.

Эксперт указал, что в пользу российской валюты сыграют дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле.

Согласно прогнозу Кузнецова, в середине апреля американская валюта улучшит свои позиции и достигнет максимум 75–76 рублей за доллар. Однако уже к концу месяца курс доллара ждет обвал почти до 70-71 рубля. Падение аналитик предрек и евро. По его мнению, в апреле стоимость единой европейской валюты не превысит 85,45 рубля против сегодняшних 87,8 рубля.

Финансист допустил, что, если бы не западные санкции, которые давят на российскую валюту, доллар вполне мог бы стоить 67 рублей, а евро — 78 рублей.

Минфин России с 5 марта увеличил ежедневные покупки валюты почти втрое. До 6 апреля ведомство приобретет валюту на общую сумму 148,1 миллиарда рублей (два миллиарда долларов). Такие действия увеличивают спрос на иностранную валюту, а значит, ослабляют рубль.

Согласно бюджетному правилу, Минфин покупает валюту (доллары, евро и фунты стерлингов), если российская нефть Urals стоит дороже, чем указано в федеральном бюджете, и продает, если ниже.