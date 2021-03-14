Женщина обнаружила в своем доме ужасающие последствия 21 года курения. Она опубликовала видео на своей странице в TikTok.

Дуранда Роуз под ником @camelgum показала, как отмывает стены и пол после предыдущих жильцов.

На кадрах мужчина вытирает стену оранжевого цвета, после чего она вновь становится белой. Также автор видео показала ковер, на котором остались следы от окурков, и налет на плитке от сигаретного дыма. Потолок, линолеум и бытовая техника также были покрыты толстым оранжевым слоем копоти.

Видео посмотрели 17,8 миллиона раз, оно набрало 2,4 миллиона лайков и более 38 тысяч комментариев.

В начале января сообщалось о курильщице из австралийского города Мельбурн, лицо которой покрылось волосами. 51-летняя женщина обратилась к дерматологу, во время обследования у пациентки выявили 12-миллиметровую аденокарциному. Злокачественная опухоль могла появиться в результате злоупотребления никотином: женщина курила в течение 37 лет.