На лице женщины выросли волосы из-за злоупотребления курением

Лицо курильщицы из австралийского города Мельбурн, штат Виктория, покрылось волосами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

51-летняя женщина обратилась к дерматологу после того, как ее лицо, шея и верхняя часть тела покрылись тонкими волосами — так называемыми лануго. После появления волос ее преследовала постоянная усталость, она начала кашлять и стала терять вес.

Во время обследования у пациентки выявили 12-миллиметровую аденокарциному, располагающуюся в правом легком. Злокачественная опухоль могла появиться в результате злоупотребления никотином: женщина курила в течение 37 лет.

Пациентка прошла химиотерапию и радиотерапию, а затем курс лекарственного средства, предназначенного для борьбы с раком легких. Через два месяца после начала лечения рост волос замедлился, проблема потери веса была решена, а кашель исчез.

Случай был описан в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сент-Пол, штат Миннесота, родила ребенка, руки, ноги, спину и плечи которого покрывали черные волосы, а на лице намечалась борода. Медсестры объяснили родителям мальчика, что пушистые волоски называются лануго и выпадут сами во время купания.