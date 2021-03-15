Названа рекордсменка по числу наград «Грэмми» среди женщин, ею стала американская певица Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер). На ее счету уже 28 наград премии, сообщили в Twitter организаторы.

«Снова вершится история. Бейонсе теперь певица с наибольшим количеством наград "Грэмми" — 28», — говорится в сообщении. До этого рекорд установила кантри-певица Элисон Краусс. Она завоевывала «Грэмми» 27 раз. Абсолютный рекорд принадлежит дирижеру Георгу Шолти, который 31 раз становился лауреатом премии.

History made, again. @Beyonce is now the female artist with the most GRAMMY wins––28! #GRAMMYs — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 15, 2021

Ранее сообщалось, что награду «Грэмми» в категории «Лучшая песня года» завоевала композиция I Can't Breathe («Я не могу дышать») американской хип-хоп-певицы H.E.R. Она отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания в Миннеаполисе в мае 2020-го.

Церемония вручения награды, учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в воскресенье, 14 марта. Премии вручаются за период с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.