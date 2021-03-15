Премьер-министр Эстонии заболела коронавирусом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заболела коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Сегодня я присоединяюсь к тысячам эстонцев, получившим положительный результат теста на коронавирус», — написала она. Из симптомов инфекции у нее наблюдалась только небольшая температура.

Премьер отметила, что не знает, где и как она могла заразиться. По ее словам, до 11 марта она находилась на самоизоляции как контактировавшая с зараженным, после чего она сделала тест. Его результат был отрицательным, а сама Каллас чувствовала себя хорошо, однако она все равно старалась по возможности работать удаленно.

Политик добавила, что будет продолжать исполнять свои обязанности через интернет, в том числе и руководить правительством.