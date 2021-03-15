Российская студентка рассказала о встрече с орским маньяком в Москве

Российская студентка увидела фоторобот орского маньяка Валерия Андреева и вспомнила, что видела его в Одинцово Московской области. Подробности встречи приводит «Московский комсомолец».

По словам девушки, 10 марта около пяти часов вечера она возвращалась с учебы, села в автобус и заметила, что вслед за ней вошел пожилой мужчина. Он сел напротив студентки, рассматривал ее, а вскоре стал интересоваться откуда и куда она едет. Девушка запомнила, что у незнакомца не хватало многих зубов, а часть была золотая. Также она отметила, что одежда мужчины была грязной, будто ее не меняли длительное время.

О том, с кем она столкнулась, студентка узнала, когда через два дня фоторобот маньяка вывесили в университете. После этого она сразу пошла в полицию.

Ранее сообщалось, что московским полицейским разослали ориентировку на 63-летнего орского маньяка Валерия Андреева, который, по версии следствия, может скрываться в Москве. На счету одного из самых опасных и разыскиваемых преступников России убийства не менее семи женщин в Оренбургской области. Он похищал их на трассах Оренбургской области, увозил в безлюдные места, где насиловал и расправлялся с ними.

Всего следствие подозревает его в расправе более чем над 100 жертвами.

Преступления маньяк совершал с 2006-го по 2013 год. В 2012 году, в ходе расследования убийства 18-летней девушки, Андреева задержали, но вскоре отпустили из-за нехватки доказательств. Сразу после этого мужчина пропал из поля зрения правоохранителей.