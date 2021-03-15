Главный диетолог Москвы назвала опасность Великого поста для некоторых людей

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала некоторые категории людей, которым противопоказано соблюдать Великий пост. Ее предостережения приводит РИА Новости.

Стародубова утверждает, что поститься опасно детям, беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями и гражданам пожилого возраста. «Перед любым изменением рациона питания им необходимо проконсультироваться с врачом», — объяснила диетолог. Она также напомнила, что Великий пост налагает ряд ограничений на питание и призвала не путать его с диетой.

При неправильно организованном питании, особенно в течение длительного времени, возможно ухудшение общего состояния здоровья и работоспособности даже у здоровых людей. Поэтому если вы приняли решение соблюдать пост, ориентируйтесь на свое самочувствие и в случае его ухудшения своевременно обратитесь к врачу Антонина Стародубова Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы

Диетолог отметила, что на время Великого поста, который длится более месяца, из рациона исключаются продукты животного происхождения — молочные и кисломолочные продукты, яйца, мясо и птица, а рыбу и морепродукты разрешено есть по определенным дням.

Эксперт призывает восполнять недостаток белковой пищи растительными продуктами. «Это различные бобовые, а также продукты из цельного зерна: хлеб из муки грубого помола, каши и гарниры из нерафинированных круп, макароны из твердых сортов пшеницы», — перечислила она. Хорошим источником растительного белка эксперт назвала орехи.

Людям, соблюдающим Великий пост, Стародубова посоветовала не голодать, питаться сбалансировано и не допускать больших перерывов между приемами пищи. По ее словам, между завтраком и обедом, а также обедом и ужином, желательно перекусить. По окончанию поста она призывает как можно скорее вернутся к полноценному рациону.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог и кардиолог Юлия Панова раскрыла главные ошибки православных россиян, которые начали соблюдать Великий пост. «Многие в пост убирают из рациона продукты животного происхождения, а все остальное оставляют так, как было. Такой подход точно приведет к проблемам», — сказала она.

Великий пост у православных христиан начался в понедельник, 15 марта, и продлится 48 дней — до Пасхи, которая в 2021 году отмечается 2 мая.