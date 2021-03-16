Женщинам в России захотели разрешить ремонтировать самолеты

В Минтруд направлена инициатива расширить перечень доступных для женщин профессий и дать им возможность заниматься ремонтом самолетов, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

В сенаторском запросе сказано, что сейчас россиянки могут проучиться в институте пять лет по специальности «техник по крылу», но работать в этой области им не разрешается, так как она входит в список производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда.

Автор инициативы, глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко отметила, что было бы правильно пересмотреть перечень и оставить в нем только те профессии, которые наносят реальный вред здоровью, например, оператор заправочных станций и авиационный техник по горюче-смазочным материалам. Она попросила министерство разрешить россиянкам работать техником по планеру, двигателям и приборам, электро- и радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам.

В Минтруде изданию сообщили, что получили обращение, и оно будет рассмотрено в установленные сроки.

Первый зампред комитета Госдумы о вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева поддержала идею пересмотреть профессиональные ограничения для женщин. Однако для этого потребуются соответствующие условия на предприятиях и в некоторых случаях модернизация оборудования, чтобы избежать вреда для здоровья.

1 января вступил в силу приказ министерства труда об утверждении сокращенного списка профессий для женщин. В нем приведены 100 видов работ, в предыдущей редакции их было 456.