В России умерли 427 пациентов с коронавирусом

В России за прошедший день скончались 427 пациентов с коронавирусом. За время пандемии умерли 93,3 тысячи инфицированных в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки погибли 53 жителя, в Петербурге зафиксировано 30 смертей, в Подмосковье умерли 29 больных.

В целом по стране за последние 24 часа выявлено 8998 случая заражения, 10755 человек выздоровели. В ходе пандемии в России зарегистрировано более 4,4 миллиона случаев COVID-19. Четыре миллиона пациентов поправились.

Антирекорд по суточной смертности от COVID-19 в 2021 году пришелся на 21 января, тогда умерли 612 зараженных.