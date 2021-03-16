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Вирусолог объяснил возникновение новых штаммов коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Возникновение новых штаммов коронавируса замедлится, когда снизится количество вируса в человечестве, заявил профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Его слова передает RT.

«Я считаю, что не надо из этого делать большой паники. Получение и образование новых штаммов, когда вируса в мировой человеческой популяции очень много, достаточно вероятно», — отметил он. По словам специалиста, британский или южноафриканский штаммы появляются, потому что происходят случайные ошибки при копировании цепей рибонуклеиновой кислоты. Такая мутация приводит к изменению белка шипа коронавируса, добавил он.

Аграновский сказал, что все существующие сейчас вакцины эффективны от всех штаммов коронавируса.

Ранее в России выявили южноафриканский штамм коронавируса. Новый и более заразный штамм коронавируса обнаружили в ЮАР 18 декабря.

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