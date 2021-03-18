Голодные косатки растерзали самое большое животное на планете и попали на видео

Стая косаток разорвала синего кита вблизи австралийского города Бремер-Бей. На видео с морскими животными обратило внимание издание Daily Mail.

Владелица компании, которая организует туры по наблюдению за китами, Джемма Шарп (Jemma Sharp) наблюдала за происходящим с расстояния нескольких метров. Вместе с ней на борту лодки находились 40 туристов, когда перед ними развернулась кровавая схватка.

В этот день пять стай косаток общей численностью 75 особей собрались в воде, заметив синего кита — самого большого животного на планете. На записи видно, как косатки бросаются в направлении синего кита, выпрыгивают из воды. В течение трех часов хищники сообща выматывали синего кита, загоняя его до тех пор, пока он не выбился из сил. Они пытались опрокинуть его на бок, чтобы кит не мог дышать.

Шарп подчеркнула, что этот метод не сработал, так как синий кит оказался слишком сильным. Поэтому самка-лидер среди косаток начала кусать его за хвост, чтобы отвлечь.

«Все семейство набрасывалось своим весом на кита, чтобы он не мог отбиться. Мы видели момент, когда он сделал последний вздох, после этого скрылся под водой», — сказала австралийка.

По ее словам, это был печальный момент, но с точки зрения исследования жизни морских животных возможность наблюдать за охотой касаток очень ценна. «Все эти птицы, акулы и черные дельфины получили жизненно необходимую еду», — сказала она.

Находившиеся на борту туристы сочувствовали и косаткам, и синему киту.

Длина синего кита может достигать 33 метров, а вес — превышать 150 тонн. Животное внесено в Красную книгу и относится к вымирающим видам.

Ранее сообщалось, что у берегов Исландии был пойман и убит редкий 20-метровый гибрид синего кита и финвала. Владелец китобойной компании, ответственной за смерть редкого гибрида, заявил, что готов истреблять морских млекопитающих и дальше.