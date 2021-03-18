Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире

Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Джо Байдену продолжить их заочную дискуссию в прямом эфире. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от его коллеги. Теперь он готов предложить обсудить ряд тем онлайн. Это будет интересно для народов обеих стран, считает президент России.

Он добавил, что готов к диалогу завтра, 19 марта, или в понедельник, 22 марта. «Я бы не откладывал это в долгий ящик. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — сказал Путин и сообщил, что прямо сейчас даст поручение организовать звонок Министерству иностранных дел России.

Ранее сообщалось, что президент России на этих выходных собирается в тайгу, поэтому готов провести переговоры с американским лидером Джо Байденом до своей поездки либо уже после.